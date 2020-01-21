Bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Balıkesir'de bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Balıkesir'de bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına köpek sıkıştı.

Başı ve ön ayaklarını tellere dolanan köpeğin vücudunun geri kalanı dışarıda kaldı.

Durumu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri telleri keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

Köpek, doğal ortamına salındı.

Balıkesir, Mecidiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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