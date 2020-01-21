Bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
6 saat önce
Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye kırsal mahallesinde bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye kırsal mahallesinde bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Savaştepe ilçesinin Mecidiye kırsal mahallesinde bahçe tellerinin altında geçmeye kalkan sokak köpeği tellere sıkıştı. Olayı gören köy sakinleri uğraşmalarına rağmen köpeği tellerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Savaştepe İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler telleri keserek köpeği kurtardı. - BALIKESİR
Son Dakika Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı