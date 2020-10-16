Bahçe tellerine takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 56 KE 297 plakalı Volkswagen Caddy marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tellere takıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçtakiler, uçuruma yuvarlanmaktan bahçe telleri sayesinde kurtuldu.

Batman 'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp tellere takıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçtakiler, uçuruma yuvarlanmaktan teller sayesinde kurtuldu.

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