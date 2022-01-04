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Bahçe tellerini çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bahçe tellerini çalan şahıs yakalandı

04.01.2022 11:14
Bahçe tellerini çalan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, bir badem bahçesi için alınan bahçe tellerini çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, bir badem bahçesi için alınan bahçe tellerini çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Taşpınar Köyünde kendisine ait badem bahçesinin etrafını bahçe teliyle çevirmek isteyen M.Ö., aldığı telleri bahçe içerisine bıraktı. Bir süre sonra tellerin yerinde olmadığını fark eden M.Ö., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince araştırmalar yapıldı. Jandarma ekipleri, inceledikleri 34 ayrı kamera kaydından olayı gerçekleştiren kişinin M.Y., olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince şahsın adresine yapılan baskında çalınan 300 metre uzunluğundaki bahçe telleri elle geçirilirken şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen bahçe telleri daha sonra sahibi olan M.Ö'ye jandarma ekiplerince teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

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