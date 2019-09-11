Son Dakika Haberleri: Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı
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Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı

59 dakika önce

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bahçe temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu meydana gelen anız yangınında 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bahçe temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu meydana gelen anız yangınında 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

İlişi köyüne bağlı Belen Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki otların temizlenmesi için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle araziye sıçradı. Kontrolden çıkan alevlere, Abana ve Bozkurt belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ormanlık alana yönelen alevler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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