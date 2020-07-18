Bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden oldu
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evin bahçe temizliği için yakılan ateş Ahir Dağı'ndaki ormanlık alana sıçradı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evin bahçe temizliği için yakılan ateş Ahir Dağı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Yangında 1 hektarlık alan kül olurken, bir kulübe de orman işçilerinin hızlı müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtuldu.
Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nun üst kısmında ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, ormanlık alanın çevresindeki evlerden birinde bahçe temizliği yapmak için ateş yakıldı ancak alevler ormanlık alan sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 8 arazöz ile yangına müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına Kuzey Çevre Yolu'nun üst kısmından destek verdi. Alevlerin dibine kadar yaklaştığı bir kulübe ise orman işçilerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Yangın söndürme helikopterinin de havadan katıldığı söndürme çalışmaları sonunda yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 hektarlık alan küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:07 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:21 TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu