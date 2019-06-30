Son Dakika Haberleri: Bahçe temizliği yaparken ormanı yaktı
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Bahçe temizliği yaparken ormanı yaktı

44 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği sırasında yakılan ateşin ormana sıçraması sonrasında 2 hektar alan yandı.

Bahçe temizliği yaparken ormanı yaktı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bahçe temizliği sırasında yakılan ateşin ormana sıçraması sonrasında 2 hektar alan yandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Suçatı Beldesi Gavur Gölü mevkisinde bahçe temizliği sırasında bir vatandaşın yaktığı ateşin rüzgarın da etkisiyle ormana sıçraması sonrasında yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arasöz, 1 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 20 orman yangın işçisiyle müdahale edildi. Kısa süre içerisinde söndürülen yangında, vatandaşın 5 dönüm bahçesi yanarken, 2 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise rüzgarlı havalarda bağ bahçe temizliği yapılmaması ve anızların yakılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:27 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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