Bahçe traktörleri çiftçinin yeni gözdesi olacak

Meyvecilik ve bahçe tarımıyla uğraşan çiftçilerin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan yeni nesil traktör, Bursa Fuarında görücüye çıkacak. M serisi traktörler sayesinde, meyvelere çarparak zarar veren büyük traktörler bahçe tarımında tarih oldu.



Erkunt Traktör, meyve üreticilerinden gelen yoğun talep üzerine bundan 8 yıl önce tasarlamaya başladığı traktörlerini, bugün M Serisi adı altında 11 ayrı modelden oluşan kocaman bir aileye dönüştürdü. Kendi küçük; ama marifeti büyük bahçe traktörlerini özellikle; fındık, zeytin, kiraz, vişne, narenciye, armut ve şeftali gibi küçük ağaçlar için tasarlayan firmanın bu girişimi dikkat çekti. Piyasanın en küçük, en çevik ve manevra kabiliyeti en yüksek yeni üyesi M serisi sayesinde, meyvelere çarparak zarar veren büyük traktörler bahçe tarımında tarih oldu.



Her yeni ürünü müşteri deneyimleriyle şekillendirdiklerini belirten Erkunt Traktör CEO'su ve Genel Müdürü Tolga Saylan, "Olumsuz ekonomik koşullara rağmen yeni yaklaşımlar geliştirerek ve yeni makineler üreterek, hem çiftçimize hem de ekonomiye güç katmak başlıca hedefimiz" dedi.



Tarım ekipmanlarıyla çiftçiye büyük kolaylık



Saylan, "Yalnızca bir traktör üreticisi olarak yola çıkmamıza rağmen, sahadan gelen talepleri dikkate alarak tarım ekipmanlarını da üretme kararı aldık. Yeni üreteceğimiz bu ekipmanlar sayesinde çiftçiye büyük kolaylık ve katkı sağlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



Sektöre destek olmak ve ülkenin tarımına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yeni ürünler geliştirerek çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tolga Saylan, "Bunun dışında, Bursa Tarım Fuarının gerçekleştiği ekim ayı boyunca, Erkunt Finans'ın faiz oranlarını düşürdük; ayrıca, Kıymet 90 Lüks ve Kısmet 55 B için yine fuarda da geçerli olmak üzere ekim ayı boyunca çok cazip fiyatlar sunduk. 8-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Bursa Fuarı'nda uzun süredir bölge çiftçisinin beklediği yeni 95 HP M Lüks, Uzay Kabinli M ve diğer ürünlerimizin sergileneceği standımıza tüm çiftçilerimizi davet ediyor, fuarın tüm sektör için hayırlı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR