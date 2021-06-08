Bahçe ve anız yangınlarını itfaiye söndürdü - Son Dakika

İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Gün içinde onlarca ekili alan yangını ve bahçe yangınına müdahale edilerek, yüzlerce dönüm ekili alan yanmaktan kurtarılmıştır" denildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kent geneli çeşitli bölgelerde bahçe ve anız yangınları çıktı. Yangınların çıkış nedenleri bilinemezken, ihbarları değerlendiren ekipler kısa sürede yangınlara müdahale ederek söndürdü.

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