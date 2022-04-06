Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı

06.04.2022 20:19
Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı

BURSA'nın İznik ilçesinde bahçe ve hayvan çiftliğinden çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonla kaçmaya çalışırken yakalanan Hasan Çetin Salım (26) ile Yunus Emre Aydın (27) tutuklandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde bahçe ve hayvan çiftliğinden çaldıkları malzemeleri yükledikleri kamyonla kaçmaya çalışırken yakalanan Hasan Çetin Salım (26) ile Yunus Emre Aydın (27) tutuklandı.

Dırazali Mahallesi Ovasında şüpheli bir kamyonetin dolaştığı yönünde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Durdurulan 16 CEZ 94 plakalı kamyonda yapılan kontrolde çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirilirken, araç sürücüsü Hasan Çetin Salım ile yanında bulunan Yunus Emre Aydın gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Çampınar Mahallesindeki bir hayvan çiftliğinden 3 elektrikli dinamo, 1 ayırma demiri ve 1 pulluk ile Dırazali Mahallesindeki bir bahçeden 12 sulama kapağını çaldıklarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.


Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı
Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı
YORUMLAR
500
Yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi Yangın müstakil evi kullanılmaz hale getirdi Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu

Hasan Çetin, Yunus Emre, İznik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
20:11 Koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
20:11 ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar!
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 20:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçe ve çiftliklerden malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement