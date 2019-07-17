Bahçe yangını, ev ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
1 saat önce
Bingöl'de köy içindeki bahçelik alan, evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:11 Kaynak: İHA
'de köy içindeki bahçelik alan, evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Bingöl'ün Genç
İlçesi'ne bağlı Meşedalı Köyü'nde bahçede çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köy içinde bulunan bahçelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını fark eden köy sakinleri, durumu İl Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bildirildi.Olay yerine arazöz ve arazi araçlarıyla ekip sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - BİNGÖL
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