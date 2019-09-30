Son Dakika Haberleri: Bahçe yangını korkuttu
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Bahçe yangını korkuttu

56 dakika önce

Adıyaman'da, bir ikametler arasında bulunan bir bahçede çıkan yangın korkuttu.

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Adıyaman'da, bir ikametler arasında bulunan bir bahçede çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ikametler arasında yer alan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bahçede bulunan incir ve nar ağacı zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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