Bahçe yangını paniğe neden oldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika yanında meydana gelen bahçe yangını, paniğe neden oldu.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
'ın Besni
ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika yanında meydana gelen bahçe yangını, paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Ciritmeydan Mahallesinde bulunan bir ayakkabı fabrikası yanındaki bahçede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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