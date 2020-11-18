Bahçecik Semt Meydanı'nda çalışmalara başlandı - Son Dakika

Bahçecik Semt Meydanı'nda çalışmalara başlayan Başiskele Belediyesi ihtiyaç olan meydanı en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, söz verdiği semt meydanları projelerinden birini daha hayata kazandırıyor. Ekiplerin sahada kazı çalışmalarına başladığı meydan projesindeki çalışmaları meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve teknik ekibiyle yerinde inceleyen Özlü, ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bahçecik Semt Meydanı, Şehitekrem Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde yer alıyor. Toplamda 347 metrekare alanı kapsayan meydan içerisinde 100 metrekare alanda otopark, taş duvar, bank ve peyzaj çalışmaları yer alacak. Özlü, yakından takip ettiği meydan çalışmasının en kısa sürede hizmete açılması için ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmaya tamamlayacağının bilgisini verdi.

Çalışmaları değerlendiren Özlü, "seçim beyannamemizde söz verdiğimiz semt meydanları projelerimizden ilkini hepinizin bildiği üzere Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirmiştik. Hasarlı bina olan eski kaymakamlık binayı yıkarak, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan hem otopark hem de meydana hizmet eden halkımızın özellikle çocuklarımızın sıklıkla kullandığı meydanı kentimize kazandırdık. Bugün de yine Şehitekrem Mahallemiz'de komşularımızın özellikle talep ettiği Bahçecik semt meydanımızda çalışmalara başladık. Burada hayata geçireceğimiz meydan çalışması bölgenin ihtiyacına hizmet vermiş, kültürel değerlerimize uygun komşuluk ilişkilerini geliştirecek bir meydan olacak. Tüm ekibimizde sahada gönülden çalışma şiarıyla estetik, kalıcı velhasıl güzel işler yapmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ