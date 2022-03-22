Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi

22.03.2022 16:57
Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi

Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdiBARTIN Bartın'da yapımı tamamlanan Bahçecik Yeraltı Barajı törenle açılarak hizmete girdi.

Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi

BARTIN Bartın'da yapımı tamamlanan Bahçecik Yeraltı Barajı törenle açılarak hizmete girdi.

Bartın'da yapımına 2020 yılının Eylül ayında başlanan ve 29 milyon 464 bin 932 TL'ye mal olan, 25 metre yüksekliğinde, 3 bin 300 m3 toplam gövde hacmi ve 212 bin m3 depolama hacmine sahip Bahçecik Yeraltı Barajı açılışı yapılarak hizmete girdi.

Bartın'daki açılış töreni Dünya Su Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla düzenlenen 325 tesisin hizmete alındığı toplu açılış töreni ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bartın'daki açılış programına Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik mevkiindeki açılış törenine video konferans ile katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmalarının ardından Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı konuşmada açılışı yapılan yeraltı barajı ile Bartın iline 372 bin metreküp içme suyu verileceğini ve yıllık 1 milyon 730 bin lira fayda sağlanacağını ifade ederek, "Bugün açılışını yapacağımız tesislerden biri olan Bahçecik Yeraltı Barajı Türkiye'nin içme suyu tesisleri arasındaki ender tesislerden birisidir. Suyun bir damlasının bile önemli hale geldiği bu coğrafya için bu proje son derece önemlidir. Bartın'a kazandırılan bu tesisin ve ülke sathında hizmete alınan diğer tesislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Güner'in konuşmasının sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın talimatlarıyla Bartın Bahçecik Yeraltı Barajının açılışı protokol üyelerince kurdele kesimi yapılarak gerçekleştirildi.

Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi
Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi
Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçecik Yeraltı Barajı törenle hizmete girdi - Son Dakika


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