Bahçede 10 Metreden Düşen Kadın Öldü
1 saat önce
ORDU'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanarak düşen Sahure Ertay (72), hayatını kaybetti.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanarak düşen Sahure Ertay (72), hayatını kaybetti.
Olay, Fatsa ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede sebze toplamak isterken dengesini kaybeden, evli ve 4 çocuk annesi Sahure Ertay, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Komşularının ihbari ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sahure Ertay'ın öldüğünü belirledi. Ertay'ın cenazesi otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:30 Kaynak: DHA
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi