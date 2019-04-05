Bahçede 10 Metreden Düşen Kadın Öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanarak düşen Sahure Ertay (72), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanarak düşen Sahure Ertay (72), hayatını kaybetti.



Olay, Fatsa ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede sebze toplamak isterken dengesini kaybeden, evli ve 4 çocuk annesi Sahure Ertay, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlandı. Komşularının ihbari ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sahure Ertay'ın öldüğünü belirledi. Ertay'ın cenazesi otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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