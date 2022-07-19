Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı - Son Dakika
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Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı

19.07.2022 18:05

Çin'deki Anhui kentinde bahçeye sibirya kurdu bağlayan şahıs hayvanın bir anda yüzünün şiştiğini görünce büyük panik yaşadı. Yapılan incelemeler sonrası kurdu engerek yılanının soktuğu ortaya çıktı.

Anhui kentinde yaşayan ve sibirya kurdu besleyen bir şahıs, kurdu bahçeye bağladıktan sonra evine geçti. Bir süre sonra dışarı çıktığında ise gözlerine inanamadı. Çünkü kurdun yüzü değişik bir hal almıştı.

ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Hayvanın yüzünün davul gibi şiştiğini gören sahibi, önce panikledi. Daha sonra veterinerden randevu olarak hayvanı hemen veterinere götürdü. Veteriner, yaptığı ilk muayenin ardından kurdun zehirli bir engerek yılanı tarafından sokulduğunu tespit etti.

ŞİŞLİK GİDEREK AZALDI

Doktor hemen tedaviye başladı. Köpeğe düzenli olarak uygulanan ilaçları 3 gün sonra etkisini gösterdi ve kurt normal yüzüne kavuştu. Fakat veteriner, hayvan sahiplerine yaptığı uyarıda,hayvanlarını yılanlara karşı korumaları tavsiyesinde bulundu.

İşte yılan tarafından sokulan kurdun fotoğrafları:

Bahçeye bağladığı kurtta yaşanan değişim, sahibini bile korkuttu
Bahçeye bağladığı kurtta yaşanan değişim, sahibini bile korkuttu
Bahçeye bağladığı kurtta yaşanan değişim, sahibini bile korkuttu
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Son Dakika Yaşam Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı - Son Dakika
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