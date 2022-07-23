Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

23.07.2022 13:14
Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Antalya'da ağaçlık alanda başlayan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'da ağaçlık alanda başlayan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle alevler eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Apartman boyuna ulaşan alevler korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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