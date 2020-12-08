Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti - Son Dakika

Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti

08.12.2020 16:57
Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti, System.String[]

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Hüseyin Sevinç, bahçesinde bitkin bulduğu peçeli baykuşu Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Hüseyin Sevinç, bahçesinde bitkin bulduğu peçeli baykuşu Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.

Söğütlü ilçesine bağlı Cami Cedid Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Sevinç, dün öğle saatlerinde iş yerine gittiğinde, bahçede yerde yatan peçeli baykuşu gördü. Baykuşu eline alıp, bir müddet seven Sevinç, uçması için bahçedeki masanın üzerine bıraktı. Baykuşun uçamadığını ve bitkin olduğunu fark eden Hüseyin Sevinç, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürdü. Bitkin düşen baykuş, yetkililere teslim edilmesi üzerine bakıma alındı.


Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti
Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti
Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti

Orman İşletme Müdürlüğü, Söğütlü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yolda yürüyen vatandaş, kimliği belirsiz biri tarafından bacaklarından vuruldu Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Hindistan'da yolsuzluk iddialarını haberleştiren muhabir evinde diri diri yakıldı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu
Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi         
16:27
ABD'de polis, ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı         
15:34
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunan kick-boks antrenörü, 71 yıl hapis cezası aldı 4 kız sporcuya cinsel istismarda bulunan kick-boks antrenörü, 71 yıl hapis cezası aldı         
14:11
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 17:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei