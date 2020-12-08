Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti - Son Dakika

Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti
08.12.2020 16:57
SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Hüseyin Sevinç, bahçesinde bitkin bulduğu peçeli baykuşu Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.
SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde Hüseyin Sevinç, bahçesinde bitkin bulduğu peçeli baykuşu Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti.
Söğütlü ilçesine bağlı Cami Cedid Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Sevinç, dün öğle saatlerinde iş yerine gittiğinde, bahçede yerde yatan peçeli baykuşu gördü. Baykuşu eline alıp, bir müddet seven Sevinç, uçması için bahçedeki masanın üzerine bıraktı. Baykuşun uçamadığını ve bitkin olduğunu fark eden Hüseyin Sevinç, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürdü. Bitkin düşen baykuş, yetkililere teslim edilmesi üzerine bakıma alındı.
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