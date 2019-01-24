Bahçede Buldukları Elmaları Yiyen 4 Çocuk Zehirlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarıyla mücadele için bahçeye bırakılan zehirli elmaları yiyerek rahatsızlanan 4 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarıyla mücadele için bahçeye bırakılan zehirli elmaları yiyerek rahatsızlanan 4 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu N.A.H. (7), A.A.H. (9), M.E.H. (2) ve A.E.H. (4), zehirlenme teşhisiyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bir bahçenin kenarında buldukları elmaları yediklerini söyleyen çocuklar, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.



Jandarma ekiplerince olay yeri çevresinde yapılan incelemede yaban domuzlarıyla mücadele için meyve bahçesinin kenarına bırakılan zehirli elmalar bulundu.

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