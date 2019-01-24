Son Dakika Haberleri: Bahçede Buldukları Elmaları Yiyen 4 Çocuk Zehirlendi

Bahçede Buldukları Elmaları Yiyen 4 Çocuk Zehirlendi

20 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarıyla mücadele için bahçeye bırakılan zehirli elmaları yiyerek rahatsızlanan 4 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bahçede Buldukları Elmaları Yiyen 4 Çocuk Zehirlendi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaban domuzlarıyla mücadele için bahçeye bırakılan zehirli elmaları yiyerek rahatsızlanan 4 Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu N.A.H. (7), A.A.H. (9), M.E.H. (2) ve A.E.H. (4), zehirlenme teşhisiyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir bahçenin kenarında buldukları elmaları yediklerini söyleyen çocuklar, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince olay yeri çevresinde yapılan incelemede yaban domuzlarıyla mücadele için meyve bahçesinin kenarına bırakılan zehirli elmalar bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sihirli Annem Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız

Çocuk İstismarında Acı Tablo! Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:23:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçede Buldukları Elmaları Yiyen 4 Çocuk Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]