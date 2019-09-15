Son Dakika Haberleri: Bahçede bulunan iguanaya özel yaşam alanı hazırlandı
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Bahçede bulunan iguanaya özel yaşam alanı hazırlandı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir evin bahçesinde yakalanan iguana için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda özel yaşam alanı oluşturuldu.

Bahçede bulunan iguanaya özel yaşam alanı hazırlandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir evin bahçesinde yakalanan iguana için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda özel yaşam alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kozluk Mahallesi'ndeki bir vatandaşın "Bahçemde büyük bir kertenkele var. Çocuklarım korkuyor." ihbarı üzerine Ormanya Doğal Yaşam Parkı yetkilileri harekete geçti.

Kertenkele sanılan hayvanı evin bahçesindeki ağaçta yakalayan ekipler, canlının iguana olduğunu belirledi.

Buradan Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen iguana, veteriner hekimlere teslim edildi.

Vitamin ve mineral takviyelerinin yapıldığı iguanaya, özel bir beslenme programı hazırlandı.

Tedavilerinin ardından iguana, Ormanya'da oluşturulan özel yaşam alanına götürüldü.

Kocaeli, Kozluk, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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