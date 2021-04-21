Son dakika haberi: Bahçedeki iki köpeklerinden biri çalındı; o anlar kamerada - Son Dakika

DÜZCE'de, bir evin bahçesine giren hırsız, Pekinez cinsi köpek ile pencerenin kenarında asılı bulunan tasmasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde Güler ailesine ait evin bahçesinde bulunan iki köpekten Pekinez cinsi olanı çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın köpeğin yanı sıra pencerenin kenarında asılı olan tasmayı da çaldığı görüldü. Zilşan Güler (14) birisi Şivava melezi birisi Pekinez cinsi iki köpeğini kulübede beslediğini belirtirken, 'Melo' isimli köpeğinin çalınmasının üzüntüsünü yaşadı.

Zilşan Güler köpeğini görenlerin haber vermesini isteyerek, "Biz evde otururken akşam 22.30 sıralarında kapıdan geliyor, 'biri var mı yok mu' diye evin sesini dinliyor. Daha sonra tasmaları alıyor. Köpeği tuttuğu gibi gidiyor. Çok rahattı. İki köpeğimiz vardı. Birini almış. Çok üzüldük. Köpeğimize çok değer veriyorduk. Doğduğu andan itibaren baktığımız için biz deki yeri çok ayrıydı. Gören, bulan olursa ve haber verirse çok seviniriz. Çalana diyecek lafım yok." dedi.