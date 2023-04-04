BAHÇEDE ÇALIŞAN İSKENDER, AYAĞINI ÇAPA MAKİNESİNE KAPTIRIP AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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BAHÇEDE ÇALIŞAN İSKENDER, AYAĞINI ÇAPA MAKİNESİNE KAPTIRIP AĞIR YARALANDI

04.04.2023 21:06

SİİRT'te, bahçesinde çalışırken ayağını kullandığı çapa makinesinin bıçağına kaptıran İskender Sevgi (14), ağır yaralandı.

SİİRT'te, bahçesinde çalışırken ayağını kullandığı çapa makinesinin bıçağına kaptıran İskender Sevgi (14), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Akyamaç köyünde meydana geldi. İddiaya göre İskender Sevgi, ailesiyle beraber bahçesine bağ ekimi için çapa yaptığı sırada, ayağını patpat denilen çapa makinesinin bıçağına kaptırarak ağır yaralandı. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgi'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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