Bahçede çalışırken domuzun saldırısına uğradı - Son Dakika

Bahçede çalışırken domuzun saldırısına uğradı
19.12.2020 12:41
Ordu'nun Fatsa ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde bir kadın, evinin yakınındaki bahçede yaban domuzunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde bir kadın, evinin yakınındaki bahçede yaban domuzunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah çalışmak için bahçesine giden Türkan Gülmez (60), bir anda yaban domuzun saldırısına uğradı. Kadının bağırması üzerine domuz, köylüler tarafından etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan Türkan Gülmez, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Gülmez'in tedavisi devam ediyor. - ORDU
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