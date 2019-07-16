Bahçede çalışırken yılan ısırdı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bahçede çalışan kişi yılan ısırması sonucu zehirlendi.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:43 Kaynak: AA
'ın Ergani
ilçesinde bahçede çalışan kişi yılan ısırması sonucu zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Makam Küme evlerinde bahçede çalışan 30 yaşındaki Kenan G'yi elinden yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan ısırdı.
Yakınları tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan G, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kenan G'nin tedavisi sürüyor.
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