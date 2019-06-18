Son Dakika Haberleri: Bahçede çalışırken yıldırımın çarptığı çiftçi öldü
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Bahçede çalışırken yıldırımın çarptığı çiftçi öldü

1 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bahçede çalışırken yıldırımın çarptığı çiftçi öldü, System.String[]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde tarlada çalışan çiftçi, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi Cecimli mezrasında kendisine ait bahçede kızı Ayşe D. ile çalışan Mehmet D.'nin (66) bulunduğu alana yıldırım düştü. Kızının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:37 Kaynak: İHA
Kurşunlu, Hekimhan, Malatya, 3. Sayfa
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