Son dakika haber! Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı

06.10.2022 16:13

Son dakika haberi... Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı İki katlı evde korkutan yangın: Dumanlar etrafı sardıKOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, kısa sürede iki katlı eve de sirayet etti.

Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı

İki katlı evde korkutan yangın: Dumanlar etrafı sardı

KOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, kısa sürede iki katlı eve de sirayet etti. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan hurdalar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı evin çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan hurdalara ve evin çatısına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu Ekipler, rahatsızlanan yatalak hasta için seferber oldu Ekipler, rahatsızlanan yatalak hasta için seferber oldu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement