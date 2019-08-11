Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı

Tekirdağ Malkara'da bir evin bahçesinde otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ Malkara'da bir evin bahçesinde otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.



Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi mevkisinde Demirali Özdemir'e ait evin bahçesindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşan otlar bahçede bulunan eski traktör lastiklerini tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası 4 kişi dumandan etkilendi. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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