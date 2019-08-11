Son Dakika Haberleri: Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı
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Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı

1 saat önce

Tekirdağ Malkara'da bir evin bahçesinde otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da bir evin bahçesinde otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gazibey Mahallesi İnönü Caddesi mevkisinde Demirali Özdemir'e ait evin bahçesindeki otluk alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşan otlar bahçede bulunan eski traktör lastiklerini tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası 4 kişi dumandan etkilendi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
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