Son Dakika Haberleri: Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü

25 dakika önce

Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördüELAZIĞ - Elazığ'da bir bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü.

Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü
ELAZIĞ - Elazığ'da bir bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesinde Kadir Arpa ait bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bahçede bulunan ağaçlara zarar verdi.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında 80 tane meyve ağacı büyük oranda zarar gördü.
Şahinkaya, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:11:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçede çıkan yangında 80 ağaç zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]