Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu - Son Dakika
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Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu

01.04.2022 14:21
Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinde bir kişi, elektrik direği yanında yanarak ölmüş halde bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinde bir kişi, elektrik direği yanında yanarak ölmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gözeneler mevkiindeki bir narenciye bahçesinde meydana geldi. 'Çiftçi koruma foto kapanı' ile kontrol altında tutulmaya çalışılan narenciye bahçesinde gece saatlerinde kamera önünden hızla kaçmaya çalışan bir şahıs fark edildi. Görevliler, bahçe içerisinde yaptıkları kontrolde bir şahsı su kuyusu motorunu çalıştırmak için kullanılan elektrik direğinin yanında yerde yanmış halde buldu. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Vücudunda yanıklar olan Kadir B. (38) adlı şahsın elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Cesedi Adli Kıp Kurumu'na kaldırılan şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve kısa bir süre önce hapisten çıktığı öğrenildi.

Kadir B.'nin bir arkadaşı ile birlikte narenciye bahçesine hırsızlık için geldiği üzerinde duran ekipler, kaçarken foto kapan tarafından görüntülenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - HATAY

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Narenciye, Çiftçi, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede elektrik akımına kapılan hırsızlık şüphelisi ölü bulundu - Son Dakika


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