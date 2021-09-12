BAHÇEDE FASULYELERE DADANAN AYI KAMERADA - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yiyecek bulmakta zorluk çekip, köye inen ayının, demir çitleri aşarak girdiği evin bahçesinde, ekili fasulyelere dadandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki doğal yaşam alanında aç kalıp, yiyecek arayışı için Zigana köyüne inen ayı, Mehtap Yılmaz Özgün'e ait evin bahçesine girdi. Bahçede dadandığı ekili fasulyelere zarar veren ayının yiyecek arayışı anları da, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; evi çevreleyen demir çitlere tırmanıp, bahçeye girmeyi başaran ayının, yiyecek arayışında bulunduğu, yediği ekili fasulyelere zarar verip, bir süre sonra da gözlerden kaybolduğu görülüyor.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehtap Yılmaz, ayının çevreye zarar vermediğini ve durumdan hiç şikayetçi olmadığını söyledi. Özgün 'Etrafı kontrol ettiğimizde fasulyelerin zarar gördüğünü gördük. Neler olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca ayının bahçemize girdiğini anladık. Çevreye bir zarar vermedi, sadece fasulyeleri yemiş. Davetsiz misafirimizden şikayetçi değiliz' dedi.