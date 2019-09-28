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Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk öldü

43 dakika önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bahçede fenalaşan 4 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 4 yaşındaki bir çocuk, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti. K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Olay, dün gece saatlerinde Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Yarbay U.D.'nin oğlu 4 yaşındaki K.D., bahçede oyun oynuyordu. Bu sırada çocuk aniden fenalaşmaya başladı. İddialara göre, vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan minik K.D., hemen hastaneye götürüldü.


Tedaviye alınan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik K.D.'nin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.


K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - İZMİR

Narlıdere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:12 Kaynak: İHA
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