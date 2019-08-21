Bahçede Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde 99 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuğrul Mahallesi Kurtsuyu deresi yakınındaki bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda bahçede ekili 99 kök Hint keneviri biktkisi esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan Ş.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN