Son Dakika Haberleri: Bahçede Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı
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Bahçede Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

33 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde 99 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Bahçede Hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde 99 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuğrul Mahallesi Kurtsuyu deresi yakınındaki bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda bahçede ekili 99 kök Hint keneviri biktkisi esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ş.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin, Polis, Mut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:38 Kaynak: İHA
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