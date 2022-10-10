Bahçede kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'dan kaçmadı - Son Dakika
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Bahçede kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'dan kaçmadı

10.10.2022 11:09

Bahçede kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'dan kaçmadı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 20 kilo 340 gram kubar esrar yakalandı.

Bahçede kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'dan kaçmadı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 20 kilo 340 gram kubar esrar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelesinde etkin olarak saha da bulunan JASAT dedektifleri ve Jandarma narkotik timlerinin yapmış olduğu ayrıntılı saha çalışmaları ve uzun takibi sonucu Ortahisar ilçesindeki Akoluk mahallesinde yaşayan Ö.B. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Jandarma narkotik madde tespit köpeği Yatkın'ın da katıldığı operasyonda 9 kavanoz içerisinde yaklaşık 4 kilo 500 gram kubar esrar maddesi, 2 çuval içerisinde yaklaşık 15 kilo 840 gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 20 kilo 340 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca şarjörü ve 6 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli Ö.B. gözaltına alındıktan sonra yapılan sorgunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede kavanozlara saklanan uyuşturucu 'Yatkın'dan kaçmadı - Son Dakika

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