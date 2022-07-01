Bahçede kenevir, ikamette esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bahçede kenevir, ikamette esrar ele geçirildi

01.07.2022 15:00
Bahçede kenevir, ikamette esrar ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin ikamet ve bahçesine yapılan aramada 9 kök kenevir ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüphelinin ikamet ve bahçesine yapılan aramada 9 kök kenevir ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mevlütlü Mahallesi'nde ikamet eden F.K.'nın(35) bahçesinde Hint Keneviri ektiğini tespit etti. Savcılıktan alınan arama izninin ardından jandarma ekipleri, şüpheli şahsın ikamet ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede boyları 110 santimetre ile 170 santimetre arasında değişen 9 kök kenevir, ikamette yapılan aramada ise 200 gram kubar esrar ve 1 adet bong diye tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede kenevir, ikamette esrar ele geçirildi - Son Dakika

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