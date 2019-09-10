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Bahçede kenevirleri sularken yakalandı

25 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirleriyle yakalandı.

Bahçede kenevirleri sularken yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kişi, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirleriyle yakalandı.


Ednilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde fındık tarlasında Hint keneviri ekili olduğu yönünde bilgi alan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yatı.


Operasyonda R.Y, bahçesinde Hint kenevirlerini suladığı esnada yakaladı.


Fındık bahçesinde ekili vaziyette 100 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, yakınlarındaki ikamette narkotik jandarma köpeği "Vera" ile birlikte yapılan aramada ise 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan R.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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