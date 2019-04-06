Son Dakika Haberleri: Bahçede Kestiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü

Bahçede Kestiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü

1 saat önce

MERSİN'in Mut İlçesinde rüzgar nedeniyle devrilen ağacı odun yapmak için kesen Şevki Batı (62), yuvarlanan ağaç gövdesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bahçede Kestiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü, System.String[]
MERSİN'in Mut İlçesinde rüzgar nedeniyle devrilen ağacı  odun yapmak için kesen Şevki Batı (62), yuvarlanan ağaç gövdesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Batı'nın bahçesinde bulunan çam ağacı, rüzgar nedeniyle devrildi. Batı da ağacı keserek, odun yapmak istedi. Ancak Batı, dallarını kesmeye başladığı ağacın yuvarlanan gövdesi altında kaldı. Çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:04 Kaynak: DHA

Mut, Güncel
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