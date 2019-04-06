Bahçede Kestiği Ağacın Altında Kalıp, Öldü
1 saat önce
MERSİN'in Mut İlçesinde rüzgar nedeniyle devrilen ağacı odun yapmak için kesen Şevki Batı (62), yuvarlanan ağaç gövdesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
MERSİN'in Mut
İlçesinde rüzgar nedeniyle devrilen ağacı odun yapmak için kesen Şevki Batı (62), yuvarlanan ağaç gövdesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Esençay
Mahallesi'nde meydana geldi. Şevki Batı'nın bahçesinde bulunan çam ağacı, rüzgar nedeniyle devrildi. Batı da ağacı keserek, odun yapmak istedi. Ancak Batı, dallarını kesmeye başladığı ağacın yuvarlanan gövdesi altında kaldı. Çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Batı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOGRAFLI
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:04 Kaynak: DHA
Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor
Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi
İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi