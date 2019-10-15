Bahçede ölü bulundu (2)
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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIIsparta'da Ahmet Eryılmaz'ın, bir evin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Isparta'da Ahmet Eryılmaz'ın, bir evin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu tahmin edilen Ahmet Eryılmaz'ın ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çektiği görülürken, dengesini kaybedip bahçeye düştüğü anlar görüntülere yansıdı.
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