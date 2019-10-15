Son Dakika Haberleri: Bahçede ölü bulundu (2)
Son Dakika Güncel Bahçede ölü bulundu (2)

Bahçede ölü bulundu (2)

1 saat önce

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIIsparta'da Ahmet Eryılmaz'ın, bir evin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Isparta'da Ahmet Eryılmaz'ın, bir evin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu tahmin edilen Ahmet Eryılmaz'ın ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çektiği görülürken, dengesini kaybedip bahçeye düştüğü anlar görüntülere yansıdı.


Ahmet Eryılmaz, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:56 Kaynak: DHA
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