Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
6 saat önce
Samsun'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
Samsun'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Keleş (82) bahçesindeki otları temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Aslan Keleş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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