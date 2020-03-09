Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahçede ot temizlerken yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da bahçesinde ot temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Keleş (82) bahçesindeki otları temizlerken yaklaşık 10 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Aslan Keleş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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