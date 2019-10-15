Son Dakika Haberleri: Bahçede otları yakarken, yanarak öldü
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Bahçede otları yakarken, yanarak öldü

1 saat önce

KIRŞEHİR'de Döndü Gül (86), evinin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isterken alevlerin arasında kalıp, yanarak öldü.

Bahçede otları yakarken, yanarak öldü, System.String[]

KIRŞEHİR'de Döndü Gül (86), evinin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isterken alevlerin arasında kalıp, yanarak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesinde meydana geldi. Döndü Gül, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde temizlik yapmak amacıyla otları ateşe verdi. Döndü Gül, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döndü Gül'ün öldüğü belirlendi. Gül'ün cesedi, yapılan incelemeden sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırşehir, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
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