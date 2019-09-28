Son Dakika Haberleri: Bahçede oynarken fenalaşan çocuk öldü
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Bahçede oynarken fenalaşan çocuk öldü

6 dakika önce

İzmir'de bir askeri personelin 4 yaşındaki oğlu, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçede oynarken fenalaşan çocuk öldü, System.String[]

İzmir'de bir askeri personelin 4 yaşındaki oğlu, lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesindeki askeri lojmanlarda oturan Yarbay U.D'nin oğlu K.D, bahçede oynarken henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Vücudunun değişik yerlerinde şişlik ve kızarıklıkların bulunduğu belirtilen K.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.D'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, çocuğun böcek ısırması, kalp krizi veya alerjik rahatsızlık sonucu fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Narlıdere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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