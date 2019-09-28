Bahçede oynarken fenalaşan yarbayın oğlu, öldü

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı görev yapan Yarbay U.D.'nin 4 yaşındaki oğlu K.D., lojmanın bahçesinde oynarken fenalaşarak, hayatını kaybetti.

Olay dün gece yarısı, Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana geldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay U.D.'nin oğlu K.D., bahçede oyun oynarken fenalaştı. Vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. K.D.'nin böcek tarafından ısırılmış ya da alerjik bir reaksiyon sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalleri üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak. K.D.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.