Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı - Son Dakika
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Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı

22.05.2022 12:33
Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı

IĞDIR'da evlerinin bahçesinde oynarken sokak köpeklerinin saldırdığı Mehmet Emin Şişko ile (15) amcasının oğlu Kerim Şişko (16) hastanede tedaviye alındı.

IĞDIR'da evlerinin bahçesinde oynarken sokak köpeklerinin saldırdığı Mehmet Emin Şişko ile (15) amcasının oğlu Kerim Şişko (16) hastanede tedaviye alındı.

Özgür Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin bahçesinde oynayan Mehmet Emin Şişko ile Kerim Şişko, sürü halinde yoldan geçen köpeklerin saldırısına uğradı. Çocukların çığlıkları üzerine bahçeye çıkan ev halkı sopalarla köpekleri kovaladı. Kanlar içinde kalan imi çocuk hastaneye götürüldü. Köpeklerin ısırdığı kol ve bacaklarına dikiş atılıp, kuduz aşısı yapılan kuzenler taburcu edildi.Köpeklerin bahçede top oynadıkları sırada saldırdığını söyleyen Mehmet Emin Şişko, "Amcamın oğlu olan Kerim ile evimizin bahçesinde top oynuyorduk. Bahçe kapısı açıktı. 4-5 köpek içeri girip saldırmaya başladı. Biz korkup bağırmaya başladık. Evdekiler dışarı çıkıp onları kovaladı. Kol ve bacaklarımızı ısırdıklarında dişleri jilet gibi kesiyordu. Çok korktuk. Evde kimse olmasa bizi belki de öldürürlerdi. Mahallede sahipsiz köpek çok var. Bunların toplatılmasını istiyoruz" dedi. DHA)


Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı
Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı
Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı
Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı
Bahçede oynayan kuzenler köpeklerin saldırısında yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Köpek, Güncel, Son Dakika

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