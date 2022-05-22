BAHÇEDE OYNAYAN KUZENLER KÖPEKLERİN SALDIRISINDA YARALANDI

IĞDIR'da evlerinin bahçesinde oynarken sokak köpeklerinin saldırdığı Mehmet Emin Şişko ile (15) amcasının oğlu Kerim Şişko (16) hastanede tedaviye alındı.

Özgür Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin bahçesinde oynayan Mehmet Emin Şişko ile Kerim Şişko, sürü halinde yoldan geçen köpeklerin saldırısına uğradı. Çocukların çığlıkları üzerine bahçeye çıkan ev halkı sopalarla köpekleri kovaladı. Kanlar içinde kalan imi çocuk hastaneye götürüldü. Köpeklerin ısırdığı kol ve bacaklarına dikiş atılıp, kuduz aşısı yapılan kuzenler taburcu edildi.

Köpeklerin bahçede top oynadıkları sırada saldırdığını söyleyen Mehmet Emin Şişko, "Amcamın oğlu olan Kerim ile evimizin bahçesinde top oynuyorduk. Bahçe kapısı açıktı. 4-5 köpek içeri girip saldırmaya başladı. Biz korkup bağırmaya başladık. Evdekiler dışarı çıkıp onları kovaladı. Kol ve bacaklarımızı ısırdıklarında dişleri jilet gibi kesiyordu. Çok korktuk. Evde kimse olmasa bizi belki de öldürürlerdi. Mahallede sahipsiz köpek çok var. Bunların toplatılmasını istiyoruz" dedi. DHA)