Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş - Son Dakika
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Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş

18.07.2022 15:43
Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ikamet bahçesinde 39 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ikamette ise 733.5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ikamet bahçesinde 39 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ikamette ise 733.5 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapaklı Mahallesi'nde ikamet eden E.G.'nin(41) bahçesinde Hint keneviri ektiğini tespit etti. Savcılıktan alınan arama izninin ardından jandarma ekipleri, şüpheli şahsın ikamet ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede sebze ekilen alanda boyları 30 santimetre ile 200 santimetre arasında değişen 39 kök kenevir, ikamette yapılan aramada ise 733.5 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli E.G. ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yasa dışı ekim yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla tutuklanan şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

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Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika haber: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş - Son Dakika

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