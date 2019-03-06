Son Dakika Haberleri: Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi

Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi

2 saat önce

Trabzon'da çay bahçesinde ateşe verdiği çalılıkların üzerine düşen 76 yaşındaki Celal Ersin, korkunç şekilde can verdi.

Bahçede Yaktığı Ateşe Düşen Talihsiz Adam, Korkunç Şekilde Can Verdi, System.String[]

Trabzon'un Hayrat ilçesinde temizlik yaptığı çay bahçesinde ateşe verdiği çalılıkların üzerine düşen Celal Ersin (76) yanarak, hayatını kaybetti.

YOLDAN GEÇENLER ALEVLERİ GÖRÜP GELDİ

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dereyurt Mahallesi'nde yaşandı. Temizlik için evinin yakında yer alan çay bahçesine gelen Celal Ersin, kestiği çalı ve yabancı otları toplayıp, ateşe verdi. Ancak kısa süre sonra dengesini kaybedip, yaktığı ateşin üzerine düştü. Yoldan geçenler, alevleri merak edip gelince, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yöre sakinleri alevlere müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından sağlık ekipleri, Celal Ersin'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Yaktığı ateşe düşerek can veren Ersin'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Hayrat, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel
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