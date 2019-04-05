Son Dakika Haberleri: Bahçede Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Bahçede Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

7 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Bahçede Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçede eşi ve oğluyla birlikte gübre attıktan sonra sebze toplamak isterken dengesini kaybeden Sahure Ertay(72), yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Yuvarlandığı yerde hayatını kaybettiği öğrenilen 4 çocuk annesi Sahur Ertay'ın cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Suhare Ertay'ın emekli ebe olduğu öğrenildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:10 Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez Canlı Yayındaki İddialar Müge Anlı'yı Bile Dehşete Düşürdü: Korku Filmi Gibi Kadın Muhtar, Rakiplerinin Sandığa Gömerek Üçüncü Zaferini Aldı Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 09:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçede Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]