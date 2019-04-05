Bahçede Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bahçede yaklaşık 10 metrelik yükseklikten yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçede eşi ve oğluyla birlikte gübre attıktan sonra sebze toplamak isterken dengesini kaybeden Sahure Ertay(72), yaklaşık 10 metre yuvarlandı. Yuvarlandığı yerde hayatını kaybettiği öğrenilen 4 çocuk annesi Sahur Ertay'ın cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Suhare Ertay'ın emekli ebe olduğu öğrenildi. - ORDU

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