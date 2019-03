Bahçedeki Atı Çaldığı İddia Edilen Şüpheli 'Sahipsiz Sandım' Dedi

KAYSERİ'de, sahibinin bahçeye bağladığı atı çaldığı iddia edilen Haydar Z. (26), polis tarafından yakalandı.

KAYSERİ'de, sahibinin bahçeye bağladığı atı çaldığı iddia edilen Haydar Z. (26), polis tarafından yakalandı.



Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda Ahmet Sabuncu'nun sahibi olduğu halı sahanın yanındaki bahçede bağlı duran at dün sabah saatlerinde çalındı. Atının yerinde olmadığını gören Sabuncu hemen polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis, Haydar Z.'yi Kocasinan ilçesi Cennet Mahallesi'nde çaldığı at ile birlikte yakaladı. Atı dizi ve film çekimleri için kullandıklarını belirten Sabuncu "Atın yerinde olmadığını gördük ve polise haber verdik. 1 saat içinde atı buldular. Polisimize teşekkür ediyoruz" dedi.



Ahmet Z.'nin, atı kağıt toplama arabasına bağladığı belirlenirken, atın sahipsiz olduğunu sanarak aldığını ileri sürdü. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, at sahibine teslim edildi. - Kayseri

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

40 Dakikada Boşanan İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 Milyon TL Tazminat Ödeyecek

Hasköy'de Bir Garip Olay! Evlere Her Gece Para Dolu Zarflar Bırakılıyor

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı