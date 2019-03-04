Son Dakika Haberleri: Bahçedeki Atı Çaldığı İddia Edilen Şüpheli 'Sahipsiz Sandım' Dedi

Bahçedeki Atı Çaldığı İddia Edilen Şüpheli 'Sahipsiz Sandım' Dedi

37 dakika önce

KAYSERİ'de, sahibinin bahçeye bağladığı atı çaldığı iddia edilen Haydar Z. (26), polis tarafından yakalandı.

Bahçedeki Atı Çaldığı İddia Edilen Şüpheli 'Sahipsiz Sandım' Dedi, System.String[]
KAYSERİ'de, sahibinin bahçeye bağladığı atı çaldığı iddia edilen Haydar Z. (26), polis tarafından yakalandı.

Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda Ahmet Sabuncu'nun sahibi olduğu halı sahanın yanındaki bahçede bağlı duran at dün sabah saatlerinde çalındı. Atının yerinde olmadığını gören Sabuncu hemen polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis, Haydar Z.'yi Kocasinan ilçesi Cennet Mahallesi'nde çaldığı at ile birlikte yakaladı. Atı dizi ve film çekimleri için kullandıklarını belirten Sabuncu "Atın yerinde olmadığını gördük ve polise haber verdik. 1 saat içinde atı buldular. Polisimize teşekkür ediyoruz" dedi. 

Ahmet Z.'nin, atı kağıt toplama arabasına bağladığı belirlenirken, atın sahipsiz olduğunu sanarak aldığını ileri sürdü. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, at sahibine teslim edildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:24 Kaynak: DHA

Sabah, Sivas, Polis, Kayseri, Güncel
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