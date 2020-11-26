Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo esrar ele geçirildi

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.