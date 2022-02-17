Bahçedeki elektrik kablosunu çalan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı - Son Dakika

Arnavutköy'de bir evin bahçesine giren hırsız, elektrik kablosunu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Şule Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki elektrik kabloları hırsızın hedefi oldu. Bahçeye giren hırsız kabloyu hiç düşünmeden aldı. Kabloyu çalan hırsız olay yerinden hızla uzaklaşırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL